Roma Friedkin, ecco il piano per rilanciare i giallorossi: ritorno in Champions League, ma soprattutto plusvalenze in vista del futuro

Serve un piano e ben strutturato per rilanciare la Roma in vista del futuro. Dan Friedkin però ha già le idee chiare, anzi chiarissime: il nuovo presidente giallorosso – si legge su La Gazzetta dello Sport – sa già come muoversi.

La base per programmare il futuro si chiama qualificazione Champions, ma soprattutto dovranno esserci ancora delle plusvalenze per poter risollevare il bilancio.