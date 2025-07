Roma a porte girevoli: la lista dei desideri di Gasperini sia in uscita che in entrata

Roma, Gian Piero Gasperini ha fatto le sue scelte sulla rosa in vista della prossima stagione: i confermati, gli esuberi e gli obiettivi

La Roma di Gian Piero Gasperini prende forma, ma il mosaico è ancora incompleto. A sei giorni dal raduno a Trigoria, come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha già selezionato le sue prime 14 “figurine” su cui intende costruire la squadra, lasciando però aperte numerose caselle da riempire. L’organico necessita di almeno quattro titolari e fino a otto nuovi innesti, anche in base a eventuali uscite e scambi in porta.

Tra i confermati figurano Svilar tra i pali; Celik, Mancini e N’Dicka in difesa; Angeliño unico esterno promosso; a centrocampo Pellegrini, Cristante, Pisilli e il nuovo acquisto Koné; in attacco Dybala, Soulé, Baldanzi, El Shaarawy e il centravanti Dovbyk. Tutti gli altri restano in bilico o in uscita. Tra questi anche i giovani olandesi Rensch e Salah-Eddine, acquistati solo sei mesi fa, ma già fuori dai piani tecnici. Kumbulla e Hermoso, rientrati dai prestiti, non saranno confermati, mentre Gollini potrebbe essere scambiato col milanista Sportiello.

In uscita certa ci sono Shomurodov, destinato al Basaksehir, e Paredes, pronto a tornare al Boca Juniors. Anche Cherubini, dopo una buona stagione in Serie B, è vicino all’addio: su di lui c’è il Sassuolo. La rosa sarà rivoluzionata con innesti mirati: a destra si segue con insistenza Wesley del Flamengo, pupillo di Gasperini sin dai tempi di Bergamo. In attacco, per affiancare o alternarsi a Dovbyk, piacciono Krstovic del Lecce e Mikautadze del Lione, con la scelta che dipenderà dal costo.

A centrocampo resta forte il nome di O’Riley per aggiungere gamba e dinamismo. Per il ruolo di seconda punta, Gasperini è intrigato da Laurienté, reduce dalla promozione in A col Sassuolo, mentre in difesa resta complessa la pista che porta a Lucumi, viste le richieste elevate del Bologna. Serviranno poi anche alternative affidabili sulle fasce, in sostituzione dei deludenti Salah-Eddine e Rensch. La Roma cambia pelle, e Gasperini è pronto a costruire un nuovo ciclo.