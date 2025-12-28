Roma Genoa, tra campo e calciomercato: possibile un incontro dopo il match per fare il punto della situazione. Non solo Pisilli e Frendrup, spunta anche un altro calciatore

Roma Genoa, la partita è l’occasione anche per approfondire i dialoghi di calciomercato. L’ultimo nome è quello di El Shaarawy. Le ultime

Tra Roma Genoa non ci sono solo incroci di campo, ma anche intrecci sempre più interessanti sul fronte calciomercato. I dialoghi tra i due club, infatti, vanno ben oltre il possibile scambio tra Pisilli e Frendrup, che resta uno dei temi caldi di questa fase della stagione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club rossoblù avrebbe messo nel mirino anche Stephan El Shaarawy, attaccante esperto e da tempo punto di riferimento della rosa giallorossa.

Il contratto del Faraone con la Roma è in scadenza nel giugno 2026, ma al momento non si registrano passi avanti concreti sul fronte rinnovo. Una situazione che potrebbe aprire scenari interessanti, soprattutto se il Genoa dovesse decidere di affondare il colpo nei prossimi mesi. Al momento, però, quello del Grifone è stato soltanto un primo approccio esplorativo, utile a sondare la disponibilità del giocatore e della società capitolina.

L’incrocio tra Roma Genoa offre anche un’occasione perfetta per approfondire questi discorsi dal vivo. Le due squadre, infatti, si affronteranno domani sera allo stadio Olimpico nella gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A, con calcio d’inizio fissato alle 20:45. Un appuntamento importante non solo per la classifica, ma anche per alimentare i contatti tra dirigenti, allenatori e intermediari di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Sul tavolo resta soprattutto la questione Pisilli. De Rossi spinge per l’arrivo del giovane centrocampista in prestito, ritenendolo un profilo ideale per crescere con continuità. Lo scambio con Frendrup continua a essere una possibilità concreta, anche se la valutazione dei cartellini e la formula dell’operazione sono ancora oggetto di discussione tra Roma e Genoa.

In questo contesto potrebbe inserirsi anche il nome di El Shaarawy. Per l’esterno offensivo, un eventuale trasferimento in Liguria rappresenterebbe un ritorno alle origini: proprio con la maglia rossoblù, infatti, arrivò il suo esordio in Serie A, dando il via a una carriera che lo ha poi portato a vestire maglie prestigiose in Italia e all’estero.

Il filo che lega Roma Genoa si fa quindi sempre più fitto. Tra campo e mercato, la sfida dell’Olimpico potrebbe essere solo il primo capitolo di una storia destinata a proseguire anche nelle prossime finestre di trasferimento.