Roma, i dettagli dell’affare Zaniolo-Galatasaray

Nicolò Zaniolo sarà presto un nuovo giocatore del Galatasaray. Ecco le cifre definitive che incasserà il club giallorosso

Nicolò Zaniolo sarà presto un nuovo giocatore del Galatasaray. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma incasserà 16.5 milioni di cifra fissa più 13 milioni di bonus di cui la metà facilmente raggiungibili e l’altra metà più complicati.

Il giocatore avrà una clausola rescissoria di 35 milioni di euro. I capitolini in incasseranno 2 milioni per la futura rivendita del giocatore sopra i 20 milioni e il 20% sulla differenza della futura rivendita sopra i 16.5 milioni. Ma non è finita: Tiago Pinto è riuscito ad ottenere anche priorità assoluta su due giovani talenti del club turco Demir e Akman.