Roma, Ibanez dopo il Tottenham: «Vittoria importante, ci serviva»

Il difensore della Roma Ibanez ha parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Tottenham

Roger Ibanez, difensore della Roma, ha parlato al termine della vittoria per 1-0 contro il Tottenham firmata proprio da una sua rete su assist di Dybala. Le sue parole riportare da La Gazzetta Sportiva.

LE PAROLE – «Ringrazio Dio per questo gol. E sono contento di questo successo perché abbiamo battuto un avversario difficile, al termine di un lavoro molto intenso. Non era semplice vincere contro il Tottenham. Per noi era importante e ci serviva questa vittoria, abbiamo giocato bene. Ora torniamo a Roma e riprenderemo ad allenarci perché sappiamo che sarà una stagione difficile, ma stiamo lavorando tanto».