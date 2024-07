Roma, il murales della VERGOGNA vicino alla sede: «Curva ARIANA» con la SVASTICA

Curva Roma: frange vicine all’estrema destra hanno imbrattato un muro vicino alla sede del club con una scritta con riferimenti al nazismo

I tifosi della Roma, come riportato dall’edizione capitolina de La Repubblica, si sono resi protagonisti di un gesto vergognoso: dopo che nei giorni scorsi avevano marciato sotto il balcone di Mussolini in Piazza Venezia, facendo il saluto romano e intonando “Faccetta Nera“, questa mattina in un muro vicino alla sede della società giallorossa di via Tolstoj è comparso una scritta pieno di riferimenti al nazismo.

«Curva Sud romana: forte, compatta e ariana!», con tanto di simboli delle SS, una svastica e una croce celtica.