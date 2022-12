Roma, il Sassuolo apre alla cessione di Frattesi a gennaio

Il Sassuolo sarebbe disposto a cedere Davide Frattesi alla Roma anche a gennaio. Le ultime sulla trattativa

Secondo quanto riportato da TMW, il Sassuolo avrebbe aperto alla cessione di Davide Frattesi anche a gennaio. La Roma sarebbe infatti a riportare il centrocampista fin da subito in giallorosso anche per via dell’infortunio di Georginio Wijnaldum.

In cambio il Sassuolo avrebbe chiesto il cartellino di Edoardo Bove. Il club neroverdi, anche per via della forte volontà di Frattesi, cercherà di massimizzare al massimo l’eventuale cessione.