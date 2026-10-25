Roma, sospiro di sollievo per Gasperini: Dybala torna in gruppo e vede il Cagliari. Le novità da Trigoria

Roma, Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo: ecco le novità sulle condizioni dell’argentino e quando torna in campo

All’indomani dello scoppiettante pareggio per 3-3 maturato allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, il centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria regala la notizia più attesa dall’ambiente giallorosso: Paulo Dybala è ufficialmente recuperato. La formazione capitolina si è ritrovata immediatamente sul campo d’allenamento nella mattinata di oggi, 25 ottobre, per avviare la marcia d’avvicinamento al serrato calendario di Serie A, che vedrà i giallorossi protagonisti nel turno infrasettimanale contro il Cagliari. Nel quartier generale romanista, la scena è stata interamente monopolizzata dal ritorno a pieno regime della Joya, che ha completato la seduta di lavoro integrandosi regolarmente con il gruppo guidato da Gian Piero Gasperini.

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Smaltito il guaio muscolare: convocazione e gestione dalla panchina

Il fuoriclasse argentino si è finalmente lasciato alle spalle il fastidioso problema al polpaccio che lo aveva costretto allo stop forzato nelle scorse settimane. Il risentimento muscolare aveva infatti obbligato il numero ventuno a marcare visita sia nel precedente turno di campionato contro il Genoa sia nell’acceso scontro diretto di Fuorigrotta, togliendo ai giallorossi la principale fonte di imprevedibilità tra le linee. Il test sul prato di Trigoria ha dato esito pienamente confortante: la tenuta atletica ha risposto alle sollecitazioni senza registrare intoppi.

In vista della sfida contro i sardi, la gestione del talento sudamericano sarà tuttavia improntata alla prudenza. La convocazione di Dybala per il match infrasettimanale appare ormai certa, ma la tabella di marcia stilata dallo staff tecnico prevede una partenza iniziale dalla panchina. Un ingresso a gara in corso consentirà di dosare i carichi ed evitare inutili ricadute, sfruttando la sua classe cristallina nel secondo tempo per spezzare l’equilibrio della gara.

Le soluzioni di Gasperini e la spinta dell’Olimpico

Il recupero del fantasista albiceleste allarga notevolmente le rotazioni offensive a disposizione di Gasperini. Nonostante l’ottima verve realizzativa esibita a Napoli — trascinata dall’ispirazione continua di Matías Soulé, dalle iniziative di Donyell Malen e dalla doppietta d’autore di Leonardo Balerdi —, poter contare sulla leadership tecnica di Dybala garantisce un salto di qualità irrinunciabile per la manovra. Di fronte al pubblico amico dello stadio Olimpico, la Roma punta a capitalizzare l’inerzia positiva delle ultime uscite per centrare un successo pesante e dare slancio alla propria scalata in classifica.