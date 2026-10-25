Pagelle Genoa Venezia, Ellertsson fa sorridere De Rossi! - VOTI

Pagelle Genoa Venezia: i nostri voti ai protagonisti in campo a Marassi nel match del 8° turno di Serie A. Le valutazioni
Pagelle Genoa Venezia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 8ª giornata di Serie A 2026/27.
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PAGELLE GENOA VENEZIA
GENOA (3-4-2-1): Bijlow 7; Otoa 6 (dal 70′ Mercandalli 6), Østigård 6,5, Vásquez 6; Ellertsson 7, Wiafe 6 (dal 81′ Amorim sv), Traoré 6,5, Mitaj 5,5 (dal 81′ Puczka 6); Messias Jr. 6 (dal 62′ Frendrup 6), El Shaarawy 5,5 (dal 62′ Colombo 6); Osmajić 6. All. De Rossi, 6.
VENEZIA (3-5-2): Stanković 6; M. Moreno 6, Juan Jesus 5,5, Halhal 6; Hainaut 5,5 (dal 79′ A. Rrhamani sv), Pérez 6, Sohm 5,5, Basić 5,5 (dal 70′ Dagasso 6), Haps 6 (dal 71′ Mazzocchi 6); Yeboah 5,5, A. Adams 5. All. Nicola 6.