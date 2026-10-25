Pagelle Atalanta Frosinone: Krstovic da urlo, Schmid bomber - VOTI

Pagelle Atalanta Frosinone: i nostri voti ai protagonisti in campo a Marassi nel match del 8° turno di Serie A. Le valutazioni
Pagelle Atalanta Frosinone: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 8ª giornata di Serie A 2026/27
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PAGELLE ATALANTA FROSINONE
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Kristensen 5,5, Obrić 6, Bellanova 6,5; Zappacosta 6,5, Éderson 7, Gaetano 6, Bernasconi sv (dal 46′ Zalewski 6); De Ketelaere 6,5 (dal 75′ Pašalić 6), Elmas 7 (dal 70′ Samardžić 6); Krstović 7,5 (dal 80′ Scamacca sv).
FROSINONE (4-3-3): Palmisani 6; Oyono 6, Cittadini 5,5, Calvani 6, Bracaglia 5,5; Masini 6 (dal 65′ Terzić 7), Calò 7, Ghedjemis 7,5; Schmid 8 (dal 82′ Cichella sv), K’vernadze 6 (dal 75′ Zerbin 6), Raimondo 6 (dal 75′ Monterisi 6).