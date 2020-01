Roma Juve, parola a Benatia: «La seguirò, ma non posso dire per chi tifo»

Roma Juve, parola al doppio ex Benatia: «La seguirò con grande tensione perché in campo ho tanti amici, ma non posso dire per chi tifo»

La sfida di questa sera tra Roma e Juve è un po’ anche la sfida di Mehdi Benatia, che in Italia ha vestito entrambe le casacche. «Sono legato ad entrambe le squadre, ma non posso dire per chi tifo – ha spiegato il difensore marocchino in un’intervista a TuttoMercatoWeb -. La Juve sta facendo il suo, la Roma una buona stagione. Spero sia una bella partita e che vinca il migliore. Guarderò la partita con tensione, ho tanti amici in campo e bellissimi ricordi di tutte e due le squadre».

Benatia ha poi svelato un recente retroscena di mercato. «Sarei potuto tornare alla Juve. Ma il mio procuratore ha parlato con il presidente dell’Al Duhail e qui hanno voluto trattenermi facendomi sentire importante. Tornare in bianconero per cercare di sostituire un amico come Chiellini sarebbe stato motivo di orgoglio. Avrei voluto dare una mano alla società per Paratici e per tutti i miei ex compagni, sarebbe stato bello. Ma la mia squadra ha deciso di tenermi e sono felice di essere rimasto. E poi De Ligt e Demiral insieme Bonucci stanno facendo bene».