Roma Karsdorp, l’olandese verso la permanenza in giallorosso. Rifiutato anche il trasferimento al Genoa dopo due giorni di riflessioni

Rick Karsdorp ha detto no al Genoa. Il giocatore della Roma – come riportato da TuttoMercatoWeb.com – vuole restare nella Capitale dopo due giorni di riflessioni.

L’olandese, dopo non aver trovato l’intesa con l’Atalanta, ha detto di no anche al Grifone. C’è stato un colloquio tra le parti, dunque l’esterno rimarrà in giallorosso per ritagliarsi il proprio spazio. Karsdorp rimane, la Roma cercherà di rilanciarlo nuovamente.