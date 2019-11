Roma, Kolarov sempre a lucido. Ecco il segreto del terzino

Roma, nonostante l’età Kolarov rimane uno dei più lucidi fisicamente. Il segreto? Il serbo è seguito da un fisioterapista personale

Nonostante l’età avanzi inesorabilmente, Aleksandar Kolarov rimane una colonna portante della Roma. Arrivato nell’estate del 2017, è stato fondamentale per Di Francesco, Ranieri, e adesso lo è per Fonseca.

Ma come fa a mantenere questa invidiabile condizione fisica? Prova a spiegarlo il Corriere dello Sport, che sottolinea come il serbo sia costantemente seguito da un fisioterapista connazionale che lo aiuta a restare in forma e a prevenire infortuni.