Lo storico capo ultras della Lazio Fabrizio Diabolik ha confessato che non ci sarà nessuna coreografia prima del derby contro la Roma

L’attesa per una delle partite più attese della stagione è giunta quasi al termine. Sabato si scontreranno nel derby della Capitale Roma e Lazio allo stadio Olimpico. Nonostante la stracittadina sia una delle sfide più emozionanti e attese, la Curva Nord ha deciso che non ci sarà nessuna coreografia prima della gara, contrariamente agli anni precedenti.

A comunicarlo è lo stesso storico capo ultras biancocelste Fabrizio Diabolik nel corso di un’intervista a Radio Incontro Olympia: «In certe occasioni non servirebbe la chiamata alle armi. Penso sempre la stessa cosa: pochi, ma buoni. La situazione degli spettatori è calata, sia da una parte che dall’altra. Mi dispiace che di questi 20mila abbonati, ancora 7mila mancano per riempire lo stadio. Anche per questo motivo abbiamo deciso di non fare scenografie per questo derby, e forse anche per i prossimi. Non ci vogliamo sentire usati, come se si potesse spingere un bottone a comando. Oggi sei bravo e spingo verde, domani non sei bravo e spingo rosso, diventando carne da macello. A questo punto menomale che non abbiamo organizzato la scenografia, altrimenti sarebbe stato un problema per colpa di quei laziali assenti».

