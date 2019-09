Roma-Lazio, Mancini positivo: «Non sono due punti persi»

Gianluca Mancini ha parlato in zona mista al termine del derby tra Lazio-Roma. Le parole del difensore giallorosso

(-dall’inviato all’Olimpico di Roma) Un derby ricco di emozioni e di occasioni quello giocato all’Olimpico tra Lazio e Roma. Alla fine le due squadre si dividono la posta in palio con un gol per tempo. A fine partita, in zona mista, ha parlato il difensore giallorosso Gianluca Mancini. Le sue parole

«È stato sicuramente un bel derby, non credo siano due punti persi. È stata una partita densa di emozioni»