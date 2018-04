Roma vs Liverpool 2001 e la rimonta quasi sfiorata con Guigou e contro Garcia Aranda – VIDEO

I giallorossi affronteranno i Reds in semifinale di Champions League. Roma-Liverpool e quel precedente del 2001 con protagonisti Garcia Aranda e Gianni Guigou

L’urna di Nyon ha emesso i suoi verdetti: sarà Roma-Liverpool una delle due semifinali di Champions League. I giallorossi di Di Francesco avrebbe voluto evitare i Reds per evitare di rivedere vecchi fantasmi ma Shevchenko ha estratto le due palline una dopo l’altra e ora i giallorossi dovranno provare a riscrivere la storia. Nella memoria dei romanisti il Liverpool non evoca buoni ricordi, non solo per la finale di Champions League del 1984 giocata all’Olimpico di Roma e terminata con la vittoria degli inglesi dopo i calci di rigore. Roma-Liverpool ha regalato anche mille emozioni nel 2001, nell’allora Coppa UEFA. Nella memoria dei tifosi romanisti è rimasta anche la doppia sfida del 2001. All’andata, il Liverpool si impose con il punteggio di 0-2 all’Olimpico. Al ritorno, la Roma sfiorò l’impresa battendo gli inglesi nel loro tempio per 0-1 grazie al gol di Gianni Guigou ma ci furono mille proteste contro l’arbitro Garcia Aranda, che fischiò, salvo poi tornare sui suoi passi, un clamoroso rigore alla Roma per un fallo di mani in area di Babbel.

Il fischietto spagnolo indicò il dischetto per ben due volte ma poco prima della battuta cambiò idea, assegnando il corner, scatenando le proteste dei giocatori della Roma (ci furono ben 3 ammoniti). Da quel momento in poi la partita visse su binari incandescenti, con numerosi scontri in campo tra i giocatori. L’impresa della formazione capitolina fu solo sfiorata. Agli uomini di Eusebio Di Francesco il compito di ribaltare e riscrivere la storia. Questa volta la prima sfida si giocherà ad Anfield, il ritorno si disputerà allo stadio Olimpico (leggi anche ROMA-LIVERPOOL: DOVE COMPRARE I BIGLIETTI). Un dettaglio importante, anche per i più scaramantici che sperano di non vedere all’opera un nuovo Garcia Aranda nel doppio confronto con i Reds dell’ex Salah…