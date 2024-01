Roma, Llorente: «Massimo rispetto per la Cremonese. Se facciamo bene...»

Diego Llorente, difensore centrale della Roma, ha parlato a Sportmediaset alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Cremonese

PAROLE – «La Coppa Italia è una competizione che entusiasma la squadra, l’abbiamo preparata molto bene, c’è massimo rispetto per la Cremonese. Se facciamo bene sarà una partita semplice, altrimenti sarà complicata. Derby ai quarti? Prima dobbiamo vincere e poi ci penseremo, il mio modo di lavorare è giorno per giorno. Campionato? Dove siamo ora non è il nostro posto, ma credo che nelle ultime due partite abbiamo fatto bene. Mourinho è molto importante per me, mi ha portato qui, è l’allenatore perfetto per la squadra e per i tifosi, sarei felice se rimanesse. Giorno per giorno io guardo la qualità dell’allenatore ma il tifoso guarda alla qualità della persona e lui si connette con i tifosi in maniera speciale».