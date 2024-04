Roma, Mancini: «Ringrazio, ma i fondi andranno in beneficenza»

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato dopo la raccolta fondi dei tifosi giallorossi per pagare la sua multa

Gianluca Mancini, l’eroe del derby della Capitale, ha fatto impazzire i tifosi della Roma prima e dopo la partita. Nei novanta minuti ha realizzato l’1-0 decisivo mentre a fine gara si è esibito in una esultanza reputata offensiva. Per questo motivo è stato multa con 5000€, ma i tifosi hanno aperto un raccolta fondi per pagargliela. Ecco le sue parole.

MANCINI – «Cari tifosi, ho letto della raccolta fondi per pagare la multa che mi è stata inflitta. Ancora una volta ho sentito forte la vostra vicinanza, in campo e fuori. Ovviamente ne sosterrò io le spese, ma mi piacerebbe che parte della somma raccolta con tanta partecipazione venga destinata a La Locanda Dei Girasoli, una splendida realtà che ho avuto modo di conoscere recentemente a Trigoria. Grazie a tutti e forza Roma!»