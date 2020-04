Roma, Mancini: «Higuain, Mertens e Lautaro gli attaccanti più tosti»

Le dichiarazioni di Gianluca Mancini, difensore della Roma, nel corso di una diretta Instagram sul profilo del club romanista

Gianluca Mancini, difensore della Roma, si è raccontato attraverso il profilo Instagram del club giallorosso: «Il calcio mi manca, lo guardo in tv ma è tutto diverso, mi manca lo spogliatoio, l’allenamento, lavorare sul campo e migliorare è la nostra quotidianità. A stare in casa non siamo abituati».

«Al mio esordio all’Olimpico ero in panchina, ero comunque emozionato perché all’Olimpico ci ero stato da avversario. Gli avversari più difficili? Higuain, Mertens e Lautaro Marteinz. Il mio ruolo? Ho fatto l’esterno alto e anche l’attaccante, nel settore giovanile cambi spesso. Poi ho giocato da centrocampista ma al primo anno di Primavera nella Fiorentina vedendomi a centrocampo mi vedevo leggermente in difficoltà a causa di un fisico più grande e mi sono spostato in difesa».