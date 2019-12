Roma, Petagna sempre più vicino ma piace anche Mariano Diaz

Roma, i giallorossi monitorano il mercato: in pole rimane sempre Petagna ma piace anche Mariano Diaz del Real

Il test contro la Roma ha solo confermato le sensazioni. Petagna è un obiettivo dei giallorossi per gennaio, sempre se Kalinic dovesse partire. L’attaccante della Spal, nonostante la sconfitta della squadra di Semplici, ha disputato un ottimo match sotto gli occhi di Fonseca.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il centravanti potrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni. Non solo, alla Roma piace anche Mariano Diaz del Real Madrid che in questo periodo sta trovando sempre meno spazio con Zidane. L’ostacolo in questo caso sarebbe l’ingaggio di circa 4.5 milioni.