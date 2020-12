Roma, Mirante preoccupa verso Bologna: le parole di Fonseca

Antonio Mirante potrebbe saltare la gara di campionato contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni di Fonseca in conferenza stampa

Antonio Mirante potrebbe saltare la gara contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa di Paulo Fonseca dopo la partita contro il CSKA Sofia in Europa League. Le sue parole.

«Avevamo preparato la partita per giocare con Pau Lopez. Ma in allenamento Mirante ha avuto un problema e non sappiamo se riusciremo a recuperarlo. Così ho deciso di non rischiare Pau».