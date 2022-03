Roma, Mkhitaryan: «Vittoria complicata, cresciamo gara dopo gara»

Henrik Mkhitaryan ha parlato dopo il successo della Roma contro il Vitesse. Le dichiarazioni del fantasista armeno

Henrik Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Vitesse-Roma.

VITTORIA – «Sapevamo che non fosse facile perché il campo era in cattive condizione. Hanno cercato di metterci in difficoltà e non è stato facile».

PERIODO – «Stiamo crescendo, stiamo migliorando e cerchiamo di seguire quello che ci dice il mister. Siamo concentrati così da poter vincere ogni partita».

CONFERENCE O QUARTO POSTO – «Dobbiamo pensare partita dopo partita, continuiamo a sognare per essere protagonisti sempre».