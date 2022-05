Roma, Mourinho: «Abraham ha lasciato perché si è fidato di me»

L’allenatore della Roma Mourinho ha parlato di Abraham e di come lo ha convinto a lasciare la Premier League

José Mourinho, allenatore della Roma, in una intervista a Football Daily ha parlato di Abraham, del suo esonero dal Tottenham e della carriera in generale.

ABRAHAM – «Non è facile per un giovane andare via dal proprio paese, dalla propria città e della Premier League. Lo ha fatto perché si fida di me. Se vuole tornare in Inghilterra, non credo che lo voglia ora, ma se vuole deve solo schioccare le dita. Sono molto felice per lui e sta facendo bene con la sua Nazionale. È venuto a Roma e non dico che ha dimostrato a tutti che avessero sbagliato, perché tutti sapevano fosse un bravo giocatore. Inoltre, io penso che ragazzi inglesi come Smalling e Tomori hanno capito che c’è vita anche fuori la Premier League e che è una bugia che in Italia non possano migliorare come giocatori».

CARRIERA – «Sono arrivato a un punto della mia carriera e della mia vita nel quale non ho sensazioni negative. Accetto le cose come sono, le prendo in modo simpatico. Quando parlo con i giornalisti inglesi scherzano sul fatto che mi sia qualificato in finale e poi sia stato esonerato: questa volta non posso dire che sono un privilegiato perché è successo solo a me. L’esonero con gli Spurs mi ha aperto le porte per venire alla Roma e sono molto felice di essere qui».

CHELSEA – «Stanno vivendo un momento complicato e lo si può notare anche a livello calcistico. Se mi chiedete chi vorrei prendere dal mio Chelsea, quello che ho allenato, qualcuno c’è ma non voglio dirlo. I Blues rimarranno sempre una grande squadra».