Roma, Mourinho contattato dall’Everton: la risposta dello Special One

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Everton avrebbe contattato Mourinho dopo l’esonero di Rafa Benitez: la risposta dell’allenatore

L’Everton ha esonerato Rafa Benitez ed è ora alla ricerca di un nuovo allenatore. E secondo quanto riportato da Hitc.com, i Toffees avrebbero contatto nelle ultime ore José Mourinho per sostituire lo spagnolo.

Netto no, però, arrivato da parte dello Special One che avrebbe rifiutato l’offerta per restare fedele al progetto Roma.