La Roma vola in Portogallo e intanto la Federazione prova a convincere Mourinho

José Mourinho è concentrato a lavorare con la sua Roma e vola in Portogallo per proseguire il ritiro di preparazione per la Serie A.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il portoghese sarebbe stato avvicinato dalla Federazione che lo vorrebbe prossimo Ct del Portogallo. Un’offerta allettante, ma ci sarà da capire quali saranno le volontà dell’allenatore giallorosso al momento impegnato a voler far crescere la Roma.