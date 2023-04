Roma, Mourinho: «Feyenoord? Non riavrà mai la Conference»

Le parole di José Mourinho, allenatore della Roma, sulla sfida dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord

Jose Mourinho ha parlato al canale olandese Vandaag Inside di Feyenoord-Roma.

PAROLE – «Sembra che qui tutti stiano ancora parlando della finale dell’anno scorso. Sai cos’è? Ho perso tante volte nella mia carriera, 25 anni di vittorie e sconfitte. Non puoi vincere una partita che hai perso. Anche se il Feyenoord dovesse vincere 10-0, non vincerebbe la partita dell’anno scorso. È finita. Non mi interessa più della scorsa stagione. Mi interessa questa stagione e la partita odierna. Affrontiamo una buona squadra, un’ottima squadra. Quindi dobbiamo mostrare il nostro lato migliore, dobbiamo essere molto bravi per raggiungere le semifinali».