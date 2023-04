Roma, Mourinho: «Possiamo vincere l’Europa League, ma…»

Le parole di José Mourinho, allenatore della Roma, alla vigilia dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord

Jose Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Feyenoord-Roma.

PAROLE – «Il Feyenoord in campionato è sicuramente la squadra più forte. I numeri sono chiari. Sono i più forti, saranno sicuramente i campioni fra qualcosa settimana. E quando sei la squadra più forte, significa che segni più di tutte le altre. Noi non siamo la squadra più forte d’Italia. Non siamo la squadra più forte nell’Europa League. La possiamo vincere ma non siamo teoricamente la squadra più forte. Giochiamo con quello che abbiamo e quello che abbiamo è l’equilibrio. La partita di domani sarà difficile dire quello che sarà».