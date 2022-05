Roma, Mourinho: «Vorrei lottare per la Champions, ma qui sono felice a prescindere»

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato così della sua avventura in giallorosso: le dichiarazioni del tecnico portoghese

LE PAROLE – «Sono nella maturità della mia carriera, accetto le cose come vengono senza alcun tipo di rimpianto. Al Tottenham ho conosciuto belle persone e gli auguro il meglio, ma per uno come me penso siano successe cose strane. Alla fine, però, mi ha aperto le porte per essere alla Roma e io qui sono felice. Mi piacerebbe lottare per grandi traguardi, anche per la Champions dove ho giocato 160 o 170 partite. Ma qui mi sento amato, amo le persone che sono qui e sono felice di questo».