Roma, Nagelsmann amaro: «Riscatto Schick difficile»

L’allenatore del Lipsia Nagelsmann ammette che per ragioni economiche difficilmente il club potrà riscattare Schick dalla Roma

Nel corso dell’intervista rilasciata a Bild, Julian Nagelsmann ha parlato del futuro di Patrik Schick, attaccante in prestito al Lipsia ma di proprietà della Roma. Ecco le sue dichiarazioni sul ceco.

«Difficilmente potremo riscattare Schick. Anche se entrassimo in Champions non potremmo sprecare soldi. Abbiamo un budget limitato e dobbiamo rispettare i piani. Se non vendiamo, non possiamo comprare».