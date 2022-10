Roma Napoli, Anguissa out: decisive le sensazioni del giocatore

Anguissa out nel big match tra Roma e Napoli: decisive le sensazioni del giocatore. Ecco i dettagli

André-Frank Zambo Anguissa non ci sarà all’Olimpico per il big match dell’undicesima giornata tra Roma e Napoli.

Spalletti ha deciso di non rischiare il rientro affrettato del centrocampista e hanno influito anche le sensazioni del giocatore che non era ancora convinto di rientrare in campo dieci giorni dopo lo stop contro l’Ajax.