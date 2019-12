Roma, Nzonzi messo fuori rosa dal Galatasaray

Nzonzi è stato messo fuori squadra dal Galatasaray, al quale è in prestito dalla Roma. Potrebbe ripartire a gennaio

Steven Nzonzi è stato messo fuori squadra dal Galatasaray per comportamento indisciplinato in allenamento. L’ha rivelato con una nota sul proprio sito il club turco, al quale Nzonzi è in prestito dalla Roma.

Il club ha la possibilità di acquistare il francese a fine stagione, ma a questo punto la sua permanenza in Super Lig si complica. Dovesse tornare in Italia, c’è il Torino che lo aveva messo nel mirino nei mesi scorsi.