Calciomercato, dall’Uruguay: Roma in pole per l’acquisto di Cavani

Calciomercato, sembra che la Roma sia la prima candidata per Edinson Cavani: ecco cosa dicono dall’Uruguay

Il futuro di Edinson Cavani non sarà a Parigi e a quanto pare neanche all’Inter o all’Atletico Madrid. Pare infatti che sia la Roma la squadra in pole per l’uruguaiano. A riportarlo è il giornalista Gonzalo Ronchi di Sport 890.

Secondo il giornalista quella giallorossa ad oggi è la miglior offerta ricevuta per il Matador.