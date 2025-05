Roma Paredes, spunta il retroscena clamoroso: a gennaio il Boca Juniors gli aveva offerto questa cifra!

Roma Paredes, spunta il retroscena clamoroso sul futuro: a gennaio il Boca Juniors gli aveva offerto uno stipendio da top

Leandro Paredes, pur avendo rinnovato con la Roma fino al 2026 e giocato un ruolo chiave sotto la guida di Ranieri, è stato escluso dalle ultime quattro partite. Secondo il media argentino Olé, il motivo sarebbe una clausola contrattuale con il PSG, che prevede un pagamento extra di due milioni di euro se il giocatore raggiunge 80 presenze in due stagioni. Attualmente fermo a 79, Paredes non scende in campo dal 13 aprile, e la sua stagione potrebbe essere già finita.

Nel frattempo, il Boca Juniors, che aveva tentato di riportarlo in Argentina a gennaio prima del rinnovo con la Roma, potrebbe riprovarci. Il giocatore ha inserito nel suo contratto una clausola che garantisce al Boca una priorità di acquisto per 3,5 milioni di euro a partire dal prossimo mercato estivo. Inoltre, il club sarebbe disposto a offrirgli un contratto dello stesso livello di quello di Cavani, il più pagato della rosa. Se Paredes decidesse di tornare, l’affare potrebbe concretizzarsi prima del Mondiale per Club.