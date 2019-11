Roma, Pastore: «Fischi? E’ per via del mio stile di gioco»

Pastore, fantasista della Roma, ha commentato il suo rapporto non idilliaco con la tifoseria, soprattutto al suo arrivo nella Capitale

Javier Pastore, nella lunga intervista concessa al sito ufficiale giallorosso, ha toccato anche il tema dello scarso feeling tra lui e i supporter della Roma.

«I fischi li ho presi in tutte le squadre in cui ho giocato, così come gli applausi. È per il mio stile di gioco. Se sto bene riesco a dare il meglio, ma se fisicamente non ci sono non riesco a dare il massimo. A volte se non hai la forza di correre indietro ti tieni per fare una corsa buona in avanti. E tutto questo lo spettatore lo nota».