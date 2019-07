Roma, Pau Lopez si presenta: «Ringrazio il club, ecco che portiere sono» – LIVE

LIVE: la conferenza stampa di Pau Lopez LIVE: la conferenza stampa di Pau LopezLIVE: Pau Lopez's press conference Gepostet von AS Roma am Dienstag, 16. Juli 2019

Conferenza stampa di presentazione per Pau Lopez. Il nuovo portiere della Roma ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa. Le sue parole.

PREGI – «Bravo con i piedi? Credo che dipenda dall’allenatore, in ogni caso il portiere deve adattarsi alle richieste del mister. Fonseca chiede di iniziare l’azione da dietro, quindi il portiere deve essere in grado di farlo»

DIFETTI – «Ho molti difetti. Provengo da una scuola diversa da quella italiana, il modo di lavorare di Savorani è diverso, qui si cura ogni minimo dettaglio. Sono sicuro che dopo un primo periodo di ambientamento mi troverò bene. Ho tanta voglia di migliorare, in molti mi hanno parlato bene di Savorani. Imparare nel campionato italiano per me è una sfida importante»

ALISSON E SZCZESNY – «Alisson è stato un portiere importante ed è uno dei migliori. Non mi piacciono i paragoni, sono Pau e sono venuto qui per la Roma e per scrivere la mia storia. Ora inizia la storia di Pau e spero sia una bella storia, così che la gente possa essere orgogliosa di me»

PORTIERE PIÙ PAGATO – «È sempre una responsabilità quando un club scommette su di te, non si sa mai come andranno le cose. L’unica cosa che posso garantire è lavoro, umiltà e sacrificio, adesso sta a me dimostrare di valere. In ogni caso ho la serenità di lavorare duro e rendere orgoglioso gente e tifosi»