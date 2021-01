Roma, per El Shaarawy c’è anche la Fiorentina: la situazione

La Fiorentina ci prova per Stephan El Shaarawy approfittando dello stallo nella trattativa fra la Roma e lo Shengai Shenhua. La situazione

Non passa giorno che non merga una nuova concorrente per la Roma nella corsa a Stephan El Shaarawy. Al momento la trattativa con lo Shengai Shenhua è in fase di stallo con i giallorossi che chiedono un prestito secco mentre i cinesi vogliono monetizzare dalla cessione a titolo definitivo del giocatore.

In questo contesto, come riferisce Gazzetta dello Sport, si sarebbe inserita la Fiorentina che ha mostrato grande interesse per il giocatore.