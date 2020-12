Stephan El Shaarawy resta un obiettivo concreto della Roma per la prossima sessione di mercato. I dettagli

Lo ha confermato Sky Sport sottolineando alcuni dettagli.

Lo Shanghai Shenhua non lo libererà in prestito e punta a monetizzare la cessione del giocatore. Allo stesso tempo il calciatore è disponibile a ridursi drasticamente l’ingaggio per rientrare in Serie A.