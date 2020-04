La Roma è una delle squadre che sono più decise per la ripresa della Serie A. Ecco il progetto giallorosso per rientrare in campo

La Roma è una delle squadre più ferme nella ripartenza della Serie A. I giallorossi infatti, insieme alla Lazio, seguono nella Lazio nel fronte del sì per la ripresa dopo l’emergenza Coronavirus.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, sarebbero previste in settimana i test e le visite mediche a domicilio per i calciatori in vista della ripresa degli allenamenti.