Roma, Pruzzo: «Il futuro di Zaniolo appartiene a lui. Ha tre carte in mano...»

L’ex bomber della Roma Pruzzo ha parlato della situazione legata al rinnovo di Zaniolo

Roberto Pruzzo, ex bomber della Roma, in una intervista a Il Messaggero ha parlato della situazione al rinnovo di Zaniolo in casa giallorossa.

RINNOVO ZANIOLO – «Il calcio oggi funziona così. La situazione non mi pare diversa da quella che ha portato Vlahovic alla Juventus. Quando arrivi a due anni dalla scadenza di un contratto, è il momento delle scelte. Il futuro di Zaniolo appartiene a Zaniolo. Nicolò ha tre carte in mano: prolungare con la Roma, accettare la proposta di una squadra, arrivare a scadenza e valutare l’opzione migliore. In futuro i giocatori a fine contratto saranno la regola e non più l’eccezione».

MOURINHO – «Mourinho è l’uomo giusto per ripartire. Lui è come Liedholm: ha una marcia in più ed è lungimirante».

VALORE ROMA – «È da quinto posto. Solo se compie qualcosa di eccezionale può lottare per il quarto. L’operazione-Vlahovic ha sparigliato le carte. Vlahovic è un fenomeno. A Firenze l’ho visto più volte dal vivo».