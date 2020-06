Roma, scontro Petrachi-Pallotta: ore decisive per il futuro

Roma, non c’è pace in casa giallorossa: sono infatti ore decisive per il futuro del direttore sportivo Petrachi

Continua il caos in casa Roma. Oltre alla trattativa saltata per la cessione del club ora Pallotta è impegnato anche a ricucire il rapporto con il ds Petrachi. Tra i due infatti c’è stato un duro confronto, uno strappo che potrebbe portare a chiusura il rapporto lavorativo dopo meno di un anno.

Come riporta il Corriere dello Sport Fienga sta provando a fare da mediatore per calmare le acque e portare a termine la stagione per poi proseguire al cambio. Per ora però il direttore sportivo non ha intenzione di fare un passo indietro e alcuni dirigenti hanno la sensazione che il tutto dipenda dall’aver già trovato una nuova squadra dove accasarsi.