Roma, senti Mayoral: «Al Getafe con rabbia, meritavo di giocare di più»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Borja Mayoral non ci sta e lancia una frecciata in direzione Roma. Le parole dell’attaccante spagnolo ora in forza al Getafe

Borja Mayoral, attaccante del Getafe, lancia una frecciata in direzione Roma. Le parole ai microfoni di Radio Marca.

DICHIARAZIONI – «Mi è subito piaciuta l’idea di venire in questa squadra, vengo qui con entusiasmo dopo mesi in cui non ho giocato. Ma ho anche un po’ di rabbia perché penso che avrei meritato un minutaggio maggiore. Ho molta energia dopo la passata stagione con la Roma e penso di poter dimostrare le mie qualità da attaccante. La Nazionale è uno dei miei obiettivi».