Roma, settimana decisiva per il nuovo stadio dei giallorossi

Roma, sarà una settimana decisiva sul fronte stadio: dopo mesi infatti potrebbe riniziare a muoversi qualcosa

C’è fermento in casa Roma non solo per quanto riguarda le questioni societarie ma anche per quanto riguarda lo stadio. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport infatti Vitek sarebbe prossimo ad acquistare i terreni di Tor Di Valle dove dovrebbe sorgere il nuovo impianto.

Inoltre prima di Natale la sindaca di Roma Virginia Raggi potrebbe comunicare l’avanzamento del progetto.