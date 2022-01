Roma, i social contro il no vax Smalling

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Roma sta cercando di mantenere la privacy, ma i social sono sicuri è Smalling il no vax: preso di mira dai tifosi

In questi giorni la Roma con Pinto e Mourinho hanno provato a convincere il no vax tra i giocatori per non perderlo dal prossimo 10 gennaio.

I giallorossi hanno sempre mantenuto privacy e discrezione per non far trapelare il nome, ma sui social, come riportato anche dal Corriere dello Sport, i tifosi si sarebbero indignati verso Smalling individuando lui come il no vax della squadra.