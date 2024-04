Roma, la storia del tifoso malato è tutta finta: il retroscena

Secondo Adnkronos, la storia di Edoardo è tutta una messa in scena: il ragazzo infatti non è malato, né tantomeno terminale

Una storia che ha commosso l’intera Italia rischia di trasformarsi in una grande bufala. Stiamo parlando di Edoardo, il tifoso della Roma che è intervenuto in diretta a Tele Radio Stereo piangendo per raccontare la sua storia.

Tale Edoardo, secondo quanto raccolto da Adnkronos, non ha in programma nessun suicidio assistito in una clinica svizzera, come lui aveva raccontato implorando la Roma, sua squadra del cuore, di vincere l’Europa League prima di chiudere gli occhi.

La notizia ha fatto il giro dei social, tanto da far intervenire anche l’allenatore Daniele De Rossi che in conferenza stampa ha detto di essere disposto ad incontrare il ragazzo. Come detto però a quanto pare Edoardo ha una moglie con la quale si è sposato di recente e non ha alcun problema di salute.