Roma, Tiago Pinto: «Mourinho? Sempre allineati sulle decisioni»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tiago Pinto, uomo mercato della Roma, ha parlato prima della sfida contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Tiago Pinto ha parlato prima di Sassuolo-Roma.

SASSUOLO – «Il Sassuolo è una squadra con identità di gioco molto forte, mi ha impressionato molto per il suo gioco. Oggi dobbiamo tirar fuori il meglio per portare a casa i tre punti, non sarà facile».

MOURINHO – «Su quello che è successo devo dire ciò che credo, cioè che quello che succede nello spogliatoio resta nello spogliatoio. Con Mourinho siamo sempre allineati su tutta la strategia di gestione».