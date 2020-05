Roma, torna Baldini: sarà consulente di mercato del club

James Pallotta avrebbe chiesto a Franco Baldini di tornare operativo: il dirigente sarà consulente di mercato

Franco Baldini sta per iniziare il suo quarto capitolo alla Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport l’ex dirigente sta per tornare nel club giallorosso. Con quale ruolo? Quello che in lo vedrà protagonista nelle mosse di mercato (in entrata, ma soprattutto in uscita) per provare a dare una mano al club nel risanare i conti.

Come? Tramite le famose plusvalenze e l’abbattimento del costo del lavoro, che poi sostanzialmente vuol dire la cessione di quei giocatori considerati in esubero. Pallotta ha chiesto al suo amico Baldini di tornare operativo come consulente di mercato esterno. Il dirigente ha una rete di rapporti e conoscenza fittissime, che negli anni gli hanno anche permesso di conquistare la fiducia dello stesso Pallotta.