Roma, tre colpi di qualità per Mou per l’obiettivo Champions

In casa Roma si punta in alto dopo l’ultima stagione e la conquista della Conference. Tre colpi di qualità per accontentare Mou

Come riporta la Gazzetta dello Sport, in casa Roma si guarda al mercato per rinforzare la rosa con l’obiettivo di conquistare un posto in Champions League nella prossima stagione. Tre i rinforzi nel mirino per accontentare Mourinho.

Si parte da Isco, svincolato di lusso dopo l’addio al Real, per passare a Jesse Lingard, separato in casa con lo United che ha aperto alla sua cessione. Più difficile, vista la valutazione di 30 milioni, arrivare a Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell’Aston Villa. Ma i giallorossi almeno un tentativo lo faranno.