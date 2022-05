Conferenza stampa Soncin: «A Roma per l’impresa. Dovevamo giocare tutti alla stessa ora»

Andrea Soncin, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Roma

VENEZIA – «Contro il Bologna una bella iniezione di fiducia per la squadra e che dà morale a tutti. In queste tre partite abbiamo utilizzato il medesimo sistema che è quello che io e il mio staff abbiamo ritenuto giusto per far rendere al meglio la squadra e le caratteristiche dei ragazzi. Titolari? Vorrei avere problemi e dubbi di questo tipo sempre, perché vuol dire che tutti mi stanno mettendo in difficoltà».

CONTEMPORANEITA’ – «Sarebbe stata la cosa più sensata, ma non voglio entrare nel merito delle scelte della Lega. Noi dobbiamo pensare a noi e continuare a fare quanto fatto contro il Bologna solo così possiamo sperare. Giocare dopo la Salernitana? Può anche essere un vantaggio, ma è inevitabile che condiziona».

MOURINHO – «Per me un’emozione incontrare uno dei tecnici più titolati della storia e grande comunicatore».

ROMA – «Hanno bisogno di punti e saranno spinti da 60/70 mila persone. Sarà una squadra combattiva e diversa rispetto a quella vista contro la Fiorentina. Possiamo fare l’impresa in uno stadio pieno».