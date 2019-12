Roma, si cerca un vice Dzeko ma il sogno è Castrovilli

Roma, i giallorossi lavorano in vista del mercato di gennaio ma gettano le basi anche per trattative future

Gennaio potrebbe portare alcune novità in casa Roma oppure potrebbe essere una buona base di partenza per operazioni che verranno fatte in estate. Per gennaio c’è da capire se effettivamente Kalinic farà le valigie e in casa di risposta affermativa la Roma avrebbe bisogno di un vice Dzeko. Come riporta Tuttosport si allontana l’idea Petagna mentre rimane viva quella legata a Mariano Diaz e Pinamonti.

Il vero interesse dei giallorossi è però Castrovilli e il passaggio di Florenzi alla Fiorentina potrebbe facilitare le cose. Nell’affare potrebbe rientrare anche Riccardi, pallino di Pradè.