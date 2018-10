Le parole in conferenza stampa del tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida contro il Viktoria Plzen in Champions League

La Roma si prepara ad ospitare il Viktoria Plzen nella seconda gara della fase a gironi di Champions League, dopo la sconfitta in trasferta contro il Real Madrid per 3-0. L’obiettivo dei giallorossi, all’ultimo posto in classifica, è quello di rialzarsi subito e provare a conquistare la qualificazione agli ottavi il prima possibile. Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico del club capitolino, Eusebio Di Francesco, ha affermato: «Ai miei giocatori ieri ho ribadito solo un concetto e ho detto loro di restare equilibrati, bisogna lavorare e dare continuità a quanto fatto in queste ultime gare. L’equilibrio adesso è fondamentale, dobbiamo dare continuità al gioco di squadra. Per quanto riguarda il modulo sto lavorando sia al 4-2-3-1 che al 4-3-3, spesso dipende anche dagli avversari».

Sugli effettivi da mandare in campo, l’allenatore giallorosso non si è sbilanciato molto spiegando: «Ad oggi s’è parlato poco del Viktoria Plzen e dobbiamo capire che domani sarà un partita molto fisica. Cercherò di mettere tutti i calciatori nelle condizioni migliori per poter rendere. Kluivert? Potrebbe essere titolare come Pellegrini, il quale deve sempre continuare a lavorare con umiltà, non escludo di poterlo schierare dal primo minuto nelle prossime gare». Infine ultime dichiarazioni riservate al centravanti bosniaco Edin Dzeko, attualmente con una sola rete all’attivo in questo avvio di stagione: «Si cerca sempre il pelo nell’uovo, dovrei farlo giocare più indietro? No, non credo lui aiuta molto anche i compagni e quest’anno ha anche attaccanti che giocano più vicino a lui, è solo un problema di realizzazioni».